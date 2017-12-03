Видео: на улице Ленсовета джип протаранил припаркованные автомобили

На одной из улиц Петербурга ночью джип "Нива Шевроле" устроил массовую аварию. Водитель внедорожника серьезно пострадал.
Как стало известно Piter.TV, ЧП случилось в 23 часа на улице Ленсовета. Автомобиль бордового цвета на полной скорости врезался в группу припаркованных машин. По словам очевидцев, перед аварией "Нива" неслась на скорости в 100 километров в час.
"Водитель Нивы пострадал, его на носилках унесли в скорую. Как такое вышло, мы не поняли", - пишет нам автор видео.
На уникальных кадрах видно место ЧП сразу после аварии. Очевидец снял работу скорой помощи, полиции и пожарных. В кадр попала и сама "Нива", которую развернуло поперек дороги после столкновения.
Видео: Piter.TV