Видео: на улице Ленсовета джип протаранил припаркованные автомобили

В Московском районе Петербурга произошло ночное ДТП. Канал Piter.TV публикует видео инцидента.

На одной из улиц Петербурга ночью джип "Нива Шевроле" устроил массовую аварию. Водитель внедорожника серьезно пострадал.

Как стало известно Piter.TV, ЧП случилось в 23 часа на улице Ленсовета. Автомобиль бордового цвета на полной скорости врезался в группу припаркованных машин. По словам очевидцев, перед аварией "Нива" неслась на скорости в 100 километров в час.

"Водитель Нивы пострадал, его на носилках унесли в скорую. Как такое вышло, мы не поняли", - пишет нам автор видео.

На уникальных кадрах видно место ЧП сразу после аварии. Очевидец снял работу скорой помощи, полиции и пожарных. В кадр попала и сама "Нива", которую развернуло поперек дороги после столкновения.

Видео: Piter.TV