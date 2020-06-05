Видео: на перекрестке Жукова и Казакова произошло ДТП

Есть ли пострадавшие, неизвестно.

Как стало известно Piter.TV, вечером на перекрестке проспекта Маршала Жукова и улицы Маршала Казакова произошла авария.

Момент столкновения попал на видео с камер наблюдения. На кадрах видно, что водитель "Дэу Нексии", по всей видимости, хотел перестроиться, однако не включил "поворотники" и не рассчитал расстояние, из-за чего преградил путь грузовику. Также заметно, что на стекле у "Нексии" наклеены знаки, один из которых, предположительно, "начинающий водитель". Пострадал ли кто-то в аварии, неизвестно.

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Видео: Piter.TV