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Видео: на перекрестке Жукова и Казакова произошло ДТП

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Есть ли пострадавшие, неизвестно.

Как стало известно Piter.TV, вечером на перекрестке проспекта Маршала Жукова и улицы Маршала Казакова произошла авария. 

Момент столкновения попал на видео с камер наблюдения. На кадрах видно, что водитель "Дэу Нексии", по всей видимости, хотел перестроиться, однако не включил "поворотники" и не рассчитал расстояние, из-за чего преградил путь грузовику. Также заметно, что на стекле у  "Нексии" наклеены знаки, один из которых, предположительно, "начинающий водитель". Пострадал ли кто-то в аварии, неизвестно. 

Ранее мы писали, что "Мост глупости" на Южном шоссе поймал новый фургон.

Видео: Piter.TV 

Теги: авария, дтп, столкновение
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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