Видео: на перекрестке Долгоозерной и Королева столкнулись "Фабия" и "Пешо"

Достоверной информации о пострадавших пока нет.

Вечером в пятницу, 5 марта, на перекрестке Долгоозерной улицы и проспекта Королева произошла авария, сообщили очевидцы в соцсетях.

Позже в редакцию Piter.TV поступила видеозапись с камер наблюдения, зафиксировавшая момент столкновения. По всей видиомости водитель "Шкоды Фабия" решил "проскочить" перекресток в тот момент, когда встречный поток машин еще не закончился. Судя по кадрам, довольно сильный удар пришелся в левую сторону. В каком состоянии находится водитель, неизвестно.

По информации "Яндекс.Пробки" движение на участке немного затруднено.

Ранее мы писали, что упавший на пути в петербургском метро мужчина погиб.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Вконтакте

Видео: Piter.TV