Видео: на парковке в Воронеже неизвестные поджгли машину

В сети появилось видео поджога машины на парковке в Воронеже.

В сеть проникло видео, как на парковке в Воронеже трое неизвестных подожгли машину.



Инцидент произошел накануне на парковке у дома №117 на улице Ломоносова. Видеоролик был снят с камеры наблюдения. На кадрах видно, как двое неизвестных обливают автомобиль бензином, а третий следит за тем, чтобы никто не заинтересовался происходящим. После поджога злоумышленники покидают место происшествия.



По данным СМИ, пожар удалось ликвидировать. Автомобиль полностью сгорел.



Видео: YouTube/RIA VORONEZH

