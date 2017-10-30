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Видео: на парковке в Воронеже неизвестные поджгли машину

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В сети появилось видео поджога машины на парковке в Воронеже.

В сеть проникло видео, как на парковке в Воронеже трое неизвестных подожгли машину.

Инцидент произошел накануне на парковке у дома №117 на улице Ломоносова. Видеоролик был снят с камеры наблюдения. На кадрах видно, как двое неизвестных обливают автомобиль бензином, а третий следит за тем, чтобы никто не заинтересовался происходящим. После поджога злоумышленники покидают место происшествия.

По данным СМИ, пожар удалось ликвидировать. Автомобиль полностью сгорел.

Видео: YouTube/RIA VORONEZH
 

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Категории: Новости России

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