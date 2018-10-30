Видео: на автомойке петербурженка украла ароматизатор и картину

Женщина помыла иномарку, прихватив с собой имущество автомойки.

В Кировском районе Петербурга 27 марта произошла кража из здания автомойки. Об этом сообщили сотрудники заведения. Они рассказали, что приличного вида женщина забрала с собой ароматизатор и картину со стены. Отметим, что действия злоумышленницы попали на запись с камеру видеонаблюдения. Инцидент произошел в помещении на пересечении Жукова и Полюстровского.

На кадрах видно, как клиентка подходит к стойке обслуживания клиентов, за которой не оказалось администратора. Она спокойно протягивает руку к ароматизатору, нюхает его, а после убирает в пуховик. Художественное произведение она также унесла при помощи верхней одежды: она появилась в моечном гараже без пуховика, в котором, по мнению персонала, и спрятала ценный предмет.

Отметим, что в социальных сетях размещена личная страница преступницы. Однако, на данный момент она удалена. Под постом указано, что клиенту зовут Светлана, а также предоставлена ее личная фотография.

Фото и видео: Вконтакте/Признавашки ДТП и ЧП по СПб