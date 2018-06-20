Видео: на Железноводской женщина выкидывает мусор прямо из окна

В Василеостровском районе проживает удивительная женщина, которая выкидывает мусор прямо из окна на проезжую часть. Об этом в социальных сетях сообщают жители района.
Женщина живет на Железноводской улице, 30 в первой парадной. Жильцам соседнего дома удалось заснять на видео как та выкидывает из окна маленький пакетик с мусором.
А так летают с окна огромные черные пакеты мусорные с мусором, труселями и прокладками!
Жильцы соседнего дома
Также женщина выкидывает горящие бычки от сигарет прямо на голову прохожим.
Ранее на Piter.TV: Видео, где мотоциклистка-мстительница наказывает водителей за мусор, за три дня набрало 5 млн просмотров.
Фото и видео: Живем на Васильевском | Васильевский остров/ ВК
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