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Видео: на Железноводской женщина выкидывает мусор прямо из окна

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Жильцы жалуются, что она выкидывает на проезжую часть мусорные пакеты с использованными средствами личной гигиены.

В Василеостровском районе проживает удивительная женщина, которая выкидывает мусор прямо из окна на проезжую часть. Об этом в социальных сетях сообщают жители района.

Женщина живет на Железноводской улице, 30 в первой парадной. Жильцам соседнего дома удалось заснять на видео как та выкидывает из окна маленький пакетик с мусором.

А так летают с окна огромные черные пакеты мусорные с мусором, труселями и прокладками!

Жильцы соседнего дома

Также женщина выкидывает горящие бычки от сигарет прямо на голову прохожим.

Ранее на Piter.TV: Видео, где мотоциклистка-мстительница наказывает водителей за мусор, за три дня набрало 5 млн просмотров.
Фото и видео: Живем на Васильевском | Васильевский остров/ ВК

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Теги: железноводская улица, кидает мусор, мусор из окна, неадекватные люди
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб,

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