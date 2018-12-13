Видео: на ЗСД сгорела иномарка

Водитель своими силами пытался потушить автомобиль, однако спасти его не удалось.

Днем 6 мая петербуржцы сообщили о пожаре, который случился на Западном скоростном диаметре, неподалеку от завода Nissan. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места происшествия.

На записи видно, что на трассе загорелся автомобиль. Водитель своими силами пытался потушить иномарку. Позже к нему на помощь пришли сотрудники завода и другие автомобилисты. Они израсходовали больше трех огнетушителей, однако так и не смогли спасти авто. Позже на место пожара прибыли спасатели.

На снимках видно обуглевшееся авто. В большей степени пострадала передняя часть иномарки.

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Фото, видео: Piter.TV