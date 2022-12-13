На ЗСД полыхал автомобиль Volvo

Пожар удалось потушить до прибытия пожарно-спасательных подразделений.

В Приморском районе Петербурга произошел пожар. На 30-м километре ЗСД в автомобиле "Вольво" происходило горение утеплителя в моторном отсеке. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Информация о возгорании вспыхнула в 18:47. Бороться с огнем отправились две спецмашины и 10 спасателей.

Пожар удалось потушить до прибытия пожарно-спасательных подразделений.

Сведения о пострадавших не поступали.

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Фото: Piter.tv