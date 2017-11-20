Видео: на Ямале задержали топ-менеджера "Газпромнефти"

Силовики Ямала опубликовали оперативное видео задержание топ-менеджера "Газпромнефти" в городе Ноябрьск.

В Сети появилось видео нашумевшего задержания топ-менеджера "Газпронефти" Павла Крюкова. Напомним, что функционера подозревают в получении взятки в 1 млн рублей.

На кадрах, снятых оперативниками в городе Ноябрьск (именно гендиректором компании в этом городе и работал Крюков), виден момент задержания и допроса богатого управленца. Мы видим, как Павел Крюков выходит из дорогого особняка, где его задерживают сразу за воротами. В этот момент рядом с задержанным передвигается другой мужчина. Возможно, это тот человек, который передал взятку россиянину. Их автомобили досматривают оперативники, вооруженные автоматическим оружием.

Потом мужчину допрашивают и отправляют на вертолете в Салехард. Мы можем рассмотреть момент транспортировки благодаря оперативной съемке работников МВД и ФСБ.

В данный момент суд отправил Павла Крюкова под арест. Он проведет за решеткой 2 месяца, после чего топ-менеджера ждут суд и приговор.