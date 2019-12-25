Пожар на нефтепроводе на месторождении "Газпром нефти" в ЯНАО потушили

Информации о пострадавших нет.

Пожар на нефтепроводе "Газпромнефть - Ноябрьскнефтегаз" на Еты-Пуровском месторождении "Газпром нефти" в ЯНАО потушили. Об этом рассказали журналисты ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону. Эксперты уточнили, что возгорание на объекте началось в 08:17 по московскому времени на площади в 15 квадратных метров.

Ликвидация пожара произошла в 09:52 по московскому времени пресс-служба ГУ МЧС РФ

В "Газпром нефти" журналистам рассказали, что огонь распространился не по магистральному нефтепроводу, а по внутрипромысловому нефтесборному трубопроводу. Пламя возникло из-за разгерметизации объекта. На данный момент данных о пострадавших нет.

Напомним, что "Газпромнефть - Ноябрьскнефтегаз" является дочерней компанией "Газпром нефти". Она действует в ХМАО, Югре и ЯНАО. Специалисты предприятия разрабатывают более 30 месторождений. Еты-Пуровское разрабатывается с 2003 года. За году его эксплуатации рабочичи было добыто более 16,6 млн тонн нефти.

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Фото: Piter.tv