Латиноамериканские инженеры оценили цифровизацию АЗС "Газпромнефть" в Петербурге

Гостям продемонстрировали систему комплексного мониторинга качества топлива.

Молодые специалисты нефтегазовой отрасли из стран Латинской Америки посетили современную автозаправочную станцию "Газпромнефть" в Санкт-Петербурге. Визит состоялся в рамках международной программы энергетических стажировок InteRussia при поддержке Санкт-Петербургского государственного экономического университета (СПбГЭУ).

Гостям продемонстрировали систему комплексного мониторинга качества топлива. Все процессы контроля объединены в единый цифровой контур на базе программного комплекса "Нефтеконтроль — Газпром нефть", который отслеживает более 20 параметров бензина и дизеля в режиме реального времени.

Руководитель сети АЗС Олег Кузьменков подчеркнул, что компания рассматривает качество комплексно: от удобства клиента до надежности процессов и самого продукта (топливо исключительно пятого экологического класса). Экспертам также показали мобильную лабораторию для внезапных экспресс-анализов, которые проводятся на каждой станции не реже раза в месяц.

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Фото: Мария Андреева