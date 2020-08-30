Видео: на Туристской сбили бегущего 13-летнего мальчика

Мальчик получил травмы легкой степени.

По предварительной информации УГИБДД по городу и области, 30 августа около часа дня у дома №26 на Туристской улице произошло ДТП.

Водитель "Киа Рио" в зоне регулируемого пешеходного перехода совершил наезд на мальчика 13 лет. Мальчик госпитализирован с травмами легкой степени. На кадрах, которые попали в редакцию, видно, что мальчик бежит, по всей видимости, на "красный". Водитель авто не смог избежать столкновения.

Ранее мы писали, что стали известны подробности аварии на Гороховой.

Видео: Piter.TV