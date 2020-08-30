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Видео: на Туристской сбили бегущего 13-летнего мальчика

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Мальчик получил травмы легкой степени.

По предварительной информации УГИБДД по городу и области, 30 августа около часа дня у дома №26 на Туристской улице произошло ДТП. 

Водитель "Киа Рио" в зоне регулируемого пешеходного перехода совершил наезд на мальчика 13 лет. Мальчик госпитализирован с травмами легкой степени. На кадрах, которые попали в редакцию, видно, что мальчик бежит, по всей видимости, на "красный". Водитель авто не смог избежать столкновения. 

Ранее мы писали, что стали известны подробности аварии на Гороховой.

Видео: Piter.TV

Теги: авария, дтп
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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