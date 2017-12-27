Видео: на Трефолева странный петербуржец бросался на машины

Петербуржцы сняли на видео мужчину, ловившего попутки прямо на проезжей части.

В Кировском районе Петербурга странные действия пешехода привлекли внимание гражданских репортеров. В Сети появилось видео, снятое утром 9 декабря на улице Трефолева. Здесь немолодой мужчина в черной куртке вышел на центр дороги и пытался в прямом смысле поймать попутку. Он то "голосовал", то бросался на проезжающие мимо машины. При этом человек явно мешал дорожному движению и рисковал собственной жизнью.

В конце 20-секундного видео пешеход бросился на маршрутный автобус, а когда маневр не удался, попытался пнуть транспортное средство. Авторы поста в социальной сети пошутили, что человек просто торопился на работу в первый трудовой день после новогодних каникул.

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