Видео: на Светлановском проспекте столкнулись четыре иномарки, один человек погиб

Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ночью, 13 марта, на севере Санкт-Петербурга произошло серьезное массовое ДТП. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места событий.

По словам очевидцев, авария случилась около дома номер 66 на Светлановском проспекте. На дороге столкнулись четыре автомобиля. По предварительной информации в ДТП погиб один человек, еще трое получили травмы разной степени тяжести. Очевидцам удалось заснять как сотрудники "Скорой" оказывают помощь одному из пострадавших. На месте работают сотрудники полиции. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

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Видео: Piter.TV