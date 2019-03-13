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Видео: на трассе "Нарва" погибла женщина-водитель

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Иномарка выехала на встречку и врезалась в "ВАЗ".

В среду, 13 марта, в Кингисеппском районе Ленинградской области на федеральной трассе "Нарва" произошла смертельная авария. Видеоролик ДТП появился в сети.

По предварительной информации, инцидент случился в районе восьми часов утра на 130-м километре автодороги "Нарва". На участке дороги иномарка "Ленд Ровер" совершила лобовое столкновение с автомобилем "ВАЗ", в результате которого один из участников улетел в кювет.

Предположительно, виной всему стали действия водителя иностранной машины, который решил выехать на встречную полосу. В результате ДТП пассажир отечественного авто погибла от полученных травм, водитель иномарка не пострадал.

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Видео: Дорожный инспектор 

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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