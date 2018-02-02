Видео: на Приморском шоссе произошло страшное ДТП

На Приморском шоссе столкнулись 3 автомобиля, на месте реанимация.

Вечером 2 февраля на Приморском шоссе рядом с Сестрорейком произошло столквновени трёх машин. сообщают очевидцы.

"Форд скорее всего поворачивал налево из кармана, а хендай (красный) летел уже наверное на красный. Там ещё солярис за ними", - уточняют очевидцы.

"Одна из машин (Форд) выезжала из кармана, не увидев красный сигнал - в ней пострадал мужчина (жив, но, скорее всего, перелом бедра), а его маленькая дочь с ушибом головы, но, вроде бы, в порядке, другая машина ехала из города, с нормальной скоростью, а третья (такси) стояла на повороте. Пострадавшие (мужчина и ребёнок) только в одной машине".

На мето аварии оперативно прибыли сотрудники скорой помощи и машины реанимации.

Видео: группа ДТП и ЧП | Санкт-Петербург