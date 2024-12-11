Видео: на Петроградке ночью произошло ДТП с участием иномарки и курьера на мопеде

Видео с места происшествия уже появилось в социальных сетях.

В ночь с субботы на воскресенье на одной из улиц Петроградской стороны произошло ДТП с участием мотокурьера. Об этом сообщает "Мегаполис". Издание также публикует виде, снятое очевидцами происшествия.

На кадрах, снятых в час ночи, можно рассмотреть лежащий на земле мотоцикл и короб голубой расцветки - узнаваемые цвета известного бренда доставки еды и продуктов. В паре метров на аварийке стоит автомобиль с видимыми следами повреждений.

Ночью на Петроградке сбили курьера. Машина была очень сильно покарежна комментирует автор ролика

Информация о причинах случившегося и сведения о состоянии курьера и других участников ДТП на данный момент не распространяются.

Видео: Мегаполис