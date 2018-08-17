Видео: на Парашютной улице столкнулись иномарки

Полиция еще не прибыла.

В пятницу, 17 августа, буквально около часа назад, на Парашютной улице (недалеко от КАД) стокнулись 2 иномарки. Об этом сообщает мобильный корреспондент Piter.TV

Паркетник Ниссан догнал вторую иномарку сразу после пешеходного перехода. Сейчас они находятся вдали друг от друга, Но даже невооруженным глазом заметно, что у Ниссана довольно серьезные повреждения. Так как это случилось недавно, то на место еще даже не успела прибыть полиция.

Ранее мы сообщали, что Заневский проспект встал из-за крупного ДТП

Видео: Piter.TV