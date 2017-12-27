В доме на Обводном канале горит квартира

Вечером 2 января на Обводном канале загорелась квартира

На Обводном канале, 83 загорелась квартира, сообщают очевидцы в группе ДТП и ЧП | Санкт-Петербург.

Как сообщили в ГУ МЧС по городу, информация о происшествии поступила в 22:52. Службу пожарной безопасности вызвали на набережную Обводного канала, 83.

"В пятиэтажном жилом здании на втором этаже горит двухкомнатная квартира. Проводится эвакуация жильцов с вышележащих этажей", – отметили в пресс-службе.

В 23:08 ранг пожара повышен до №1-Бис.

Эвакуированы 20 человек. Причина возгорания на данный момент неизвестна. На месте работают 16 расчетов и 46 человек личного состава.

Отметим, что повышенный номер сложности 1-Бис присваивается пожару в том случае, если огнеборцам не хватает сил и средств.

Фото и видео: группа ДТП и ЧП | Санкт-Петербург