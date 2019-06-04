Видео: на Невском иномарка наехала на подростка

О происшествии 31 мая стало известно только сейчас.

Как накануне рассказали в группе "Дорожный инспектор", в Центральном районе произошло ДТП, в котором не последнюю роль сыграла безалаберность пешехода.

В третьем часу дня, 31 мая, автомобиль Ford с 40-летним водителем двигался по Невском проспекту в сторону площади Восстания от площади Александра Невского. На одном из перекрестков нерегулируемый пешеходный переход решила перебежать 15-летняя девочка из Вологды, которую и "задел" автомобиль. На видео заметно, как неосмотрительно ведет себя несовершеннолетняя.

По двнным "Дорожного инспектора", несмотря на легкие травмы, подростка все-таки пришлось госпитализировать.

Видео: vk.com/dorinspb