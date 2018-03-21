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Видео: на Мурманском шоссе "Деловые линии" вылетели в кювет

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Аварии на Мурманском шоссе собрали утреннюю пробку.

Утром 21 марта на Мурманском шоссе произошло сразу две аварии. На одном участке дороги дальнобойщик грузовика компании “Деловые линии” не справился с управлением. Транспортное средство занесло на скользкой дороге и крупногабаритная машина вылетела в кювет. Спустя некоторое время вблизи данного происшествия столкнулись две иномарки. 

Из-за ДТП на трассе начала скапливаться серьезная пробка по направлению к городу Мурманску. В сторону Северной столицы движение менее напряженное. Однако, водители рекомендуют петербуржцев выбирать другой маршрут передвижения. Ситуация ухудшается плохими погодными условиями: падающим снегом и наледью.Автомобилисты оказались не готовы к возвращению зимы. 

Видео: Piter.tv
 

Теги: авария , видео , деловые линии , дтп , кювет , мурманское шоссе , пробка
Категории: Новости СПб ДТП Картина дня

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