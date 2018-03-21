Видео: на Мурманском шоссе "Деловые линии" вылетели в кювет

Аварии на Мурманском шоссе собрали утреннюю пробку.

Утром 21 марта на Мурманском шоссе произошло сразу две аварии. На одном участке дороги дальнобойщик грузовика компании “Деловые линии” не справился с управлением. Транспортное средство занесло на скользкой дороге и крупногабаритная машина вылетела в кювет. Спустя некоторое время вблизи данного происшествия столкнулись две иномарки.

Из-за ДТП на трассе начала скапливаться серьезная пробка по направлению к городу Мурманску. В сторону Северной столицы движение менее напряженное. Однако, водители рекомендуют петербуржцев выбирать другой маршрут передвижения. Ситуация ухудшается плохими погодными условиями: падающим снегом и наледью.Автомобилисты оказались не готовы к возвращению зимы.

Видео: Piter.tv

