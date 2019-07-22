На Лени Голикова бетономешалка помогла тушить загоревшийся автомобиль

Водитель спецтранспорта остановился, чтобы помочь попавшему в беду водителю.

В Кировском районе Петербурга очевидцы заметили, что водитель бетономешалки помог автомобилисту, чей автомобиль загорелся по дороге. Об этом местные жители рассказали в социальных сетях. По их сведениям, проблема с транспортным средством возникла на пересечении улицы Лени Голикова с проспектом Стачек. Пламя заполыхало около половины пятого утра.

Свидетели событий засняли на видео процесс тушения. Пользователи в соцсетях посчитали поступок шофера правильным и хвалят петербуржца за его сознательность и помощь товарищу в беде. По предварительной информации, спасти машину удалось, как и автомобилиста. В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее Piter.tv писал о том, что начало недели в Петербурге отметится жаркой погодой.

Фото и видео: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб