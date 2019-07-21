Начало недели в Петербурге отметится жаркой погодой

Об этом свидетельствует прогноз, опубликованный на сайте ГУ МЧС.

По данным ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", в ночь на понедельник, 22 июля, в Петербурге ожидается небольшая облачность. Днем она станет переменной. Осадков не ожидается. Атмосферное давление будет мало меняться.

Ночная температура воздуха составит 14-16 градусов тепла, а днем подскочит до 24-26 градусов.

Ночью ветер будет переменным и дуть со скоростью 1-4 метра в секунду. Днем он сменит направление на восточное и усилится до 2-7 м/с.

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