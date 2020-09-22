Видео: на Караванной улице "сломалась" зебра

Город готовится к отопительному сезону.

Днем 22-го сентября на Караванной улице прорвало трубу. В результате обвалилась часть асфальта, который находится в районе "зебры". Мобильный корреспондент Piter.TV заснял на видео, что сейчас происходит на месте событий.

Инцидент произошел около Манежной площади. Опасный участок оградили лентой, идет ликвидация последствий. Вдоль проезжей части припаркованы автомобили.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что велосветофоры в Петербурге начнут устанавливать только в 2022 году.

Видео: Piter.TV