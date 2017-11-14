Видео: на Камчатке сивуч подъел улов рыбаков

Неповоротливый на суше cивуч вальяжно прогулялся до контейнера с рыбой

В Петропавловске-Камчатском в люди вышел морской житель сивуч. Решив полакомиться чужим уловом, животное спокойно добралось до баков с рыбой и начало пиршество.

Первое время сивуч даже не реагировал на крики рыбаков, и, казалось, совсем их не боялся. Зверя все-таки отогнали, но он не поспешил вернуться в морскую пучину. Любитель покушать остался сидеть на пристани, издавая звуки возмущения.

Сообщается, что животное попробовало всю рыбу на причале из разных баков. Рыбакам придется поломать голову о том, каким ограждением обезопасить свой улов от воришки весом в тонну.

Видео: YouTube / Вера Загребина

