Видео: на Дворцовой площади к Параду Победы появилась разметка

Завтра на площади пройдет первая репетиция.

В Петербурге продолжают готовиться к Параду Победы, который пройдет 24 июня. Сегодня на Дворцовой площади появилась разметка, сообщил мобильный корреспондент Piter.TV.

Молодые военные нанесли разметку белой краской на главной площади города. Завтра на ней пройдет первая репетиция Парада с участием пеших войск. Всего в торжественном мероприятии примут участие 4,5 тыс. военнослужащих и курсантов.

Ранее Piter.TV узнал у экспертов, могли ли в Петербурге отказаться от проведения Парада Победы.

Видео: Piter.TV