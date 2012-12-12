Видео: на Дыбенко "КамАЗ" зацепил микроавтобус, машины перегородили дорогу

На улице Дыбенко ДТП с участием габаритных автомобилей перегородило сразу две полосы движения.

Очевидцы сообщают о необычном ДТП на улице Дыбенко. Здесь, при абсолютном отсутствии трафика на дороге столкнулись грузовик "КамАЗ" и микроавтобус.

Ситуация произошла днем 2 ноября. Грузовик, ехавший без грузовой части, пытался запарковаться в крайнем правом ряду. При этом он совершил неаккуратный маневр и задел маршрутное такси. Микроавтобус стоял без движения, пассажиров в нем не было. Однако эта ситуация все равно причинила неудобство для местных жителей. Оба транспортных средства после притирки так и остались стоять, перекрывая сразу два ряда для движения.

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