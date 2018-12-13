Видео: на Бухарестской в открытом багажнике "Лады" проехался мужчина

Во Фрунзенском районе Петербурга очевидцы засняли на видео опасную езду молодых людей. На пересечении Бухарестской улицы и Димитрова мужчина высунулся из открытого багажника "Лады". Автомобилисты рассказали, что пассажир ехал так всю дорогу.
Наш мобильный корреспондент предположил, что нарушителю не хватило места в салоне автомобиля, поэтому он был вынужден переместиться в багажник. Его друзья не нашли разумного повода отказаться от данной задумки.
Помещается он там с трудом, но сидит, судя по всему, вполне с комфортом
делятся впечатлениями свидетели событий
Куда направилась машина - неизвестно. О дальнейшей судьбе необычного пассажира также петербуржцы ничего не знают. Они надеются, что ему удалось добраться до пункта назначения в целости и сохранности.
Ранее Piter.tv писал о том, что на Мебельной двойная авария. Одна - с легковушками, другая - с автобусами.
Фото: Piter.tv
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