Видео: на Бухарестской в открытом багажнике "Лады" проехался мужчина

О происшествии Piter.tv сообщил мобильный корреспондент.

Во Фрунзенском районе Петербурга очевидцы засняли на видео опасную езду молодых людей. На пересечении Бухарестской улицы и Димитрова мужчина высунулся из открытого багажника "Лады". Автомобилисты рассказали, что пассажир ехал так всю дорогу.

Наш мобильный корреспондент предположил, что нарушителю не хватило места в салоне автомобиля, поэтому он был вынужден переместиться в багажник. Его друзья не нашли разумного повода отказаться от данной задумки.

Помещается он там с трудом, но сидит, судя по всему, вполне с комфортом делятся впечатлениями свидетели событий

Куда направилась машина - неизвестно. О дальнейшей судьбе необычного пассажира также петербуржцы ничего не знают. Они надеются, что ему удалось добраться до пункта назначения в целости и сохранности.

Ранее Piter.tv писал о том, что на Мебельной двойная авария. Одна - с легковушками, другая - с автобусами.

Фото: Piter.tv