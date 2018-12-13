На Мебельной двойная авария. Одна - с легковушками, другая - с автобусами

В Петербурге "дабл табл" произошел на Мебельной улице.

В Приморском районе Петербурга в ночь на 23 мая произошла авария с участием общественного транспорта. На Мебельной улице столкнулись две легковушки, а сразу за ними - два автобуса. Инцидент произошел вблизи пешеходного перехода. О случившемся сообщает наш мобильный корреспондент.

В результате на участке скопилась пробка из автобусов, которые не смогли обойти участников ДТП. Местные жители предположили, что транспорт ударился друг о друга несильно, поэтому обошлось без пострадавших.

На месте инцидента работала полиция.

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Фото и видео: Piter.tv