Видео: на Апраксином дворе открыто торгуют запрещенными в РФ веществами

Корреспондент Piter.TV стал свидетелем открытой торговли и факта продажи запрещенного в РФ вещества "насвай".

На Апраксином дворе продавцы открыто торгуют насваем. Запрещенное в России вещество продается на открытых прилавках в светлое время суток. В этом смог убедиться корреспондент канала Piter.TV. Журналист снял на видео факт продажи пакета с опасным табаком кустарного производства и даже взял небольшое интервью у покупателя и торговца.

Накануне в нашу редакцию поступил сигнал о том, что на Апраксином дворе есть сразу несколько точек торговли насваем. Недовольные петербуржцы пожаловались, что раньше табак продавали из-под полы, а теперь им уже торгуют открыто. В понедельник, 4 сентября, корреспондент Piter.TV отправился на "Апрашку" и нашел первый прилавок с насваем всего после 4 минут поисков. Пакетики с содержимым серо-зеленого цвета лежали стопочками на обычном столе, покрытом клеенкой. Неподалеку, в центральной части рынка стоял еще один прилавок, где продавец открыто предлагал посетителям Апраксина двора "купить насвай".

Вскоре журналист Piter.TV снял на видео факт успешного сбыта запрещенного в РФ вещества. К продавщице "южной национальности" подошел мужчина азиатской наружности. Он передал женщине 1500 рублей и получил за это пакет с товаром. На вопрос журналиста о содержимом "груза" продавщица ответила, что передала покупателю "насвай". На уточняющий вопрос продавщица подтвердила, что торгует наркотиками.

"Это насвай. Да, это наркотик", - ответила женщина южной наружности.

Напомним, что с 2013 года торговля гранулами насвая запрещена на территории РФ. За нарушение запрета предусматриваются штрафы для граждан в размере от 2 тысяч до 4 тысяч рублей, для должностных лиц — от 7 тысяч до 12 тысяч рублей, для юрлиц — от 40 тысяч до 60 тысяч рублей.

Медики уверены, что употребление насвая вызывает физическую зависимость и тяжелые физиологические последствия. Кроме того, почти всегда насвай произведен кустарным способам и может содержать любые добавки, опасные для организма человека.