Полиция Петербурга проверит сообщения СМИ о торговле насваем на Апраксином дворе

В МВД прокомментировали публикацию Piter.TV о массовой торговле насваем на "Апрашке".

Публикация Piter.TV об открытой торговле насваем на рынке "Апраксин двор" стала поводом для внеплановой проверки "Апрашки" силами МВД. Об этом нам сообщили в Управлении информации и общественных связей МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Начальник управления Вячеслав Степченко в общении с сотрудником Piter.TV подтвердил, что продавцы "Апраксина двора" не имели права торговать насваем: сбыт этого вещества строго запрещен в РФ. В данный момент силами МВД проводится проверка фактов, изложенных в публикации. Правоохранители находятся в постоянном контакте с администрацией "Апраксина двора".

"В нашей структуре есть ряд подразделений, которые занимаются именно пресечением подобных правонарушений. В данный момент они проводят проверочные мероприятия. В случае, если граждане увидят нечто подобное в других местах, просим их незамедлительно сообщить об этом в ближайший территориальный отдел полиции", - заявил Вячеслав Степченко.

Ранее мы писали, что на Апраксином дворе открыто торгуют запрещенными в РФ веществами.

Видео: Piter.TV