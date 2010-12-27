На севере Петербурга  маленькая велосипедистка попала под колеса иномарки

Чтобы вытащить ребенка, пришлось поднимать автомобиль.

Накануне вечером в Выборгском районе Петербурга, у перекрестка проспекта Просвещения и улицы Демьяна Бедного произошла авария: иномарка сбила маленькую девочку. За рулем автомобиля была женщина. Она наехала на юную велосипедистку, когда та находилась на пешеходном переходе. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

После столкновения с легковушкой ребенок оказался под машиной. Сообщается, что водитель, прежде чем остановиться, протащил девочку еще пару метров. Очевидцы происшествия бросились на помощь к малышке. Им пришлось поднимать машину, чтобы вытащить ребенка. Под иномаркой остался лежать маленький велосипед.

На место аварии оперативно приехала скорая помощь, реанимация и полиция. Девочка жива, однако у нее сильно разодрана кожа и есть подозрения на перелом ребер. Свидетели аварии сообщают, что в ДТП виновата потерпевшая.

Девчонка выехала на проезжую часть сама, родители не следили. Видел это все своими глазами. Очевидец

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Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург