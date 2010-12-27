В Пулково задержали мужчину, который курил на борту самолета Воронеж – Санкт-Петербург

54-летний пассажир из Воронежа устроил настоящую "дымовую завесу" на борту самолета.

Немолодой житель Воронежа устроил настоящий переполох на борту самолета, летевшего из его родного города в Санкт-Петербург. 54-летний мужчина закурил в туалете, когда пассажирский лайнер находился в воздухе. В результате на борту самолета сработали противопожарные датчики. Это происшествие напугало пассажиров и экипаж, однако вскоре правонарушитель был задержан. Пилот сообщил о ЧП на землю, и в Пулково хулигана-курильщика уже встречали полицейские.

После приземления рейса в Пулково, 54-летний любитель табака был задержан. Воронежец объяснил свое поведение тем, что ему уж очень сильно захотелось покурить. Сотрудники транспортной полиции задержали правонарушителя и составили административный протокол. Теперь ему придется заплатить штраф в пользу государства.

Ранее мы писали, что парковку в "Пулково" увеличат за счет мест для сотрудников аэропорта.