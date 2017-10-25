На "Апраксином дворе" все еще торгуют насваем, число торговых точек растет

Предупреждения от полиции и публикации в СМИ не повлияли на нелегальных торговцев и администрацию рынка "Апраксин двор".

На рынке "Апраксин двор" растет число торговых точек, где открыто продают насвай. Об этом сообщает корреспондент Piter.TV, посетивший рынок. Сегодня, 25 октября, во время экскурсии по рынку наш сотрудник насчитал три лотка, где продавцы-мигранты предлагают купить посетителям запрещенное в РФ вещество. Ни один из торгашей не пытался спрятать "зеленую смесь", а на некоторых лотках даже виднелись таблички с наименованием "насвай" и ценниками. Месяц назад Piter.TV уже посещал Апраксин двор, тогда насвай нам удалось "купить" в двух местах.

"На этот раз здесь сидели все те же женщины, даже та, которая продавала насвай в прошлый раз, ставшая героем видео. Только теперь прибавилась еще одна дама, тоже южной внешности", - рассказывает посетитель рынка.

Ранее мы писали, что после публикации Piter.tv полиция изъяла 20 кг насвая в Апраксином дворе. Тогда поводом для проверки рынка стало видео нашего канала. На нем продавщица-азиатка открыто продала крупную партию насвая покупателю-мигранту. Мужчина и продавщица несколько раз назвали товар "насваем" и даже признались, что знают о запрете на торговлю насваем в РФ. Напомним, что с 2013 года торговля гранулами насвая запрещена на территории РФ. За нарушение запрета предусматриваются штрафы для граждан в размере от 2 тысяч до 4 тысяч рублей, для должностных лиц — от 7 тысяч до 12 тысяч рублей, для юрлиц — от 40 тысяч до 60 тысяч рублей.