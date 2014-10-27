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После публикации Piter.tv полиция изъяла 20 кг насвая в Апраксином дворе

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Полиция провела рейд в Апраксином дворе на Садовой улице. Из оборота изъяли около 20 килограммов насвая. Ранее Piter.tv отправлял запрос в МВД по поводу торговли этой продукцией на рынке.

Специалисты Центра организации применения административного законодательства ГУ МВД вместе с полицией Центрального района наведались с проверкой на Апраксин двор. Правоохранители проверяли соблюдение законодательства в сфере торговли табачной продукцией.

Около одного из корпусов дома 28-30 на Садовой улице сотрудники МВД наткулись на лавку с насваем. Из продажи было изъято 20 килограммов продукции.

Веществом торговала женщина, которая получила протокол за нарушений запретов в сфере торговли табачной продукцией.

Ранее Piter.tv писали, что на Апраксином дворе открыто торгуют запрещенными в РФ веществами. Редакция направила запрос в МВД. Начальник управления Вячеслав Степченко сказал, что по факту публикации в СМИ проходит проверка.

Теги: апраксин двор , насвай , новости питера , новости спб
Категории: Происшествия

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