Пожарная часть в Апраксином дворе обезопашена от "стихийной торговли"

Спустя неделю после масштабных рейдов территория рынка остается свободной для проезда спасателей.

Чуть меньше недели назад, 20 марта, на территории Апраксиного двора прошли масштабные рейдовые мероприятия. В них приняли участие свыше 500 правоохранителей. По итогам рейдов городские службы изъяли незаконно используемые собственность и продукцию, а также демонтировали свыше 30-ти нелегальных торговых точек.

Как сообщают в пресс-службе Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Санкт-Петербурга, спустя неделю на Апраксином дворе не появилось новых точек, которые бы могли препятствовать работе расположенной на территории рынка пожарной части.

Важно, что на территории Апраксина двора находится городская пожарно-спасательная часть, въезд и выезд к которой затруднялся в связи с размещением стихийной торговли. Сейчас пожарные автомобили имеют беспрепятственный доступ к части, что значительно сокращает их время в пути, а это напрямую влияет на спасение жизней петербуржцев. Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности Санкт-Петербурга

В комитете подчеркнули, что мероприятия по ликвидации незаконной торговли будут продолжены.

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Видео и фото: Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности Санкт-Петербурга