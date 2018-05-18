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Видео: горе-альпинист сделал веревку из занавесок и спустился с 4-го этажа

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Очевидцы происшествия иронизировали над причинами, по которым мужчина решил выйти из квартиры таким необычным способом.

На улице Латышских Стрелков в втором корпусе дома № 17 неизвестный мужчина спустился с четвертого этажа с помощью штор. Об этом курьезном происшествии корреспондентам Piter.TV рассказали очевидцы.

По видеозаписи видно, что мужчина протянул шторы на два пролета. Спустившись до второго этажа, горе-альпинист понял, что его самодельная веревка закончилась. Тогда мужчина решил спрыгнуть на землю с высоты нескольких метров.

Очевидцы происшествия иронизировали над причинами, по которым мужчина решил выйти из квартиры таким необычным способом. Возможно, предполагали они, он просто забыл ключи от квартиры. Кто-то посмеялся: мол, может быть, это любовник пытался сбежать от разъяренного мужа.

О травмах мужчины пока информации не поступало. Возможно, горе - альпинист отделался легким испугом.

Видео: Piter.TV

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Категории: Новости СПб Картина дня

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