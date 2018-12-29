Видео: мост Дружбы под Выборгом наполовину закрылся на ремонт

Мост связывающий между собой Выборг и поселки на северо-западе города закрылся на проведение планопредупредительного ремонта.

В Выборге стартовал планопредупредительный ремонт моста "Дружбы" через Гвардейский пролив. В ходе ремонта на мосту будет заменено асфальтобетонное покрытие и металлические перила. Последние поменяют на более долговечные и стойкие к разрушающему воздействию окружающей среды, сделанные из композитного материала. Также в планах - обновление деформационных швов моста, сохраняющих прочность конструкции при изменении температуры.

На время ремонтных работы на мосту будет организовано реверсивное движение по одной полосе. Временные трудности с пересечением пролива, с которыми выборжане и гости города столкнулись после окончания новогодних праздников продлятся до 31 июля 2019 года. Работы на объекте ведет компания ООО "ЕТС", имеющая большой опыт в проведении подобных работ. Заказчиком является ФДА "Росавтодор".

Видео: Piter.TV