Росавтодор: показатели пятилетнего плана дорожных работ по 2023 году выполнят

Роман Новиков рассказал о работе госструктуры.

Дорожные работы, запланированные властями в 2023 году согласно пятилетнему дорожному плану, будут выполнены по результатам текущего года в полном объеме. Соответствующее заявление в ходе рабочей встречи с российским председателем правительства Михаилом Мишустиным сделал глава Росавтодора Роман Новиков.

Это и по федеральной стройке, и по содержанию дорог, по ремонтам, капитальным ремонтам, и по приведению в нормативное состояние региональной сети, и по содействию региональным объектам, которое осуществляет Федеральное дорожное агентство. Роман Новиков, глава Росавтодора

В настоящее время по стране достигнуты плановые показатели по девяти месяцам текущего года. Речь идет о том, что из 227 километров федеральных дорог, запланированных к вводу, уже введены в эксплуатацию 52 километра. Дополнительно отремонтированы 1,3 тысяч километров федеральных трасс из 3,5 тысяч километров. На региональных объектах показатели составили 136 миллионов километров, на которых требуется положить покрытие. К текущему моменту реализованы работы на 108 миллионах километров. Роман Новиков добавил, что семь субъектов РФ уже закончили программу дорожных работ этого года и занимаются задачами наперед.

Росавтодор принимает меры в связи с ростом интенсивности движения на российских дорогах.

Фото и видео: Правительство России