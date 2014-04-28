Росавтодор принимает меры в связи с ростом интенсивности движения на российских дорогах

Роман Новиков рассказало росте уровня автомобилизации населения.

В 2023 году на территории страны значительно выросла интенсивность движения на дорогах. В частности, в последний летний сезон на федеральных дорогах показатель увеличился на 61% по сравнению с летом 2022 года. Соответствующее заявление в ходе рабочей встречи с российским председателем правительства Михаилом Мишустиным сделал глава Росавтодора Роман Новиков. Чиновник пояснил коллеге, что подобная тенденция связана с ростом автомобилизации. Речь идет о том, что количество автомобилей за последние четыре года в стране выросло на пять миллионов единиц.

Кроме того, увеличился внутренний трафик в регионах, в том числе на Крымском мосту – по нему в летний период проезжало от 10 до 12 тыс. автомобилей в сутки. При этом в течение летнего сезона продолжались восстановительные работы, которые на данный момент подходят к завершению. Роман Новиков, глава Росавтодора

Эксперт заметил, что на территории Псковской области в текущий момент отремонтировано 23 километра дороги к Псково-Печерскому монастырю. Республике Карелия специалистами была обновлена дорога к национальному парку "Кижи". Дополнительно ускорены работы по расширению до четырех полос 27-километрового участка автомобильной трассы на Золотом кольце, на участке от Владимира до Суздаля. В Республике Алтай запланированы работы по расширению до четырех полос участка от аэропорта Горно-Алтайска до Манжерока, а также строительство новой переправы через реку. Глава Росавтодора заметил, что особое внимание властями уделяется дорогам, которые располагаются на городских маршрутах общественного транспорта. В Приморском крае ускорены работы на Кипарисовском путепроводе. Такое постановление помогает устранить заторовую ситуацию с транспортом. Реконструкция данного объекта в стране будет завершена в текущем году. В Кабардино-Балкарии завершены работы по ремонту 30-километрового участка трассы, ведущей к национальному парку "Приэльбрусье".

Росавтодор ведет работу по созданию единой опорной сети транспортной инфраструктуры.

Фото и видео: Правительство России