Росавтодор ведет работу по созданию единой опорной сети транспортной инфраструктуры

Михаил Мишустин встретился в Доме правительства с главой Росавтодора Романом Новиковым.

Российским правительством принята стратегия развития единой опорной сети в стране. Речь идет о 136 тысячах километров наиболее важных для граждан дорог, которые связывают пункты назначения. Наиболее популярные дороги определили региональные власти страны совместно с "Росавтодором". Специалисты заметили, что порядка 64 тысяч км из дорог, входящих в опорную сеть, – федеральные, а 72 тысяч км – региональные.

В каждом субъекте созданы органы управления дорожным хозяйством. По результатам работы 4 автодороги общей протяженностью 1,39 тысяч километров уже переданы в федеральную собственность и содержатся по соответствующим нормативам. Роман Новиков, глава Росавтодора

Дополнительно Роман Новиков доложил прем ьер-министру РФ Михаилу Мишустину о первых результатах выполнения дорожных работ на новых территориях. Известно, что на улично-дорожной сети приведено в нормативное состояние 42,6 километров автомобильных дорог и около 38 километров дорог, расположенных на сети субъектов. Ранее еще 1,3 тысяч км было отремонтировано государственной компанией "Автодор" в рамках реализуемого специального инфраструктурного проекта. Глава кабинета министров призвал коллег ускорить работу по формированию опорной сети. Он пояснил, что основные мероприятия должны быть завершены к лету 2024 года.

Финансирование развития сельских территорий может приблизиться к 1 трлн рублей.

Фото и видео: Правительство России