Финансирование развития сельских территорий может приблизиться к 1 трлн рублей

Глава кабмина РФ оценил привлечение денежных средств в отрасль.

Финансирование государственной программы комплексного развития сельских территорий в России после 2030 года может приблизиться к одному триллиону рублей. Однако при данной федеральной поддержке к ее реализации следует активнее привлекать бизнес-индустрию. Соответствующее заявление во время посещения стенда Министерства по сельскому хозяйству на выставке "Золотая осень - 2023" в Москве сделал премьер-министр страны Михаил Мишустин.

По объемам инвестиций - на сегодняшний день это 255 млрд рублей. Четверть триллиона рублей за четыре года. И уже есть план, чтобы эти инвестиции к 2030 году увеличились и составили более 780 млрд рублей. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Кабмин готов оперативно реагировать на запросы АПК в нынешних условиях.

Фото и видео: Правительство России