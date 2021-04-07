Опубликовано видео момента выстрела в 23-летнего сотрудника фирмы Брикс в Нижнем Новгороде

Несчастный случай произошел во время тренировке по отражению нападения преступника на инкассаторскую машину.

Опубликовано видео момента выстрела в 23-летнего сотрудника фирмы Brink"s в Нижнем Новгороде. Местные журналисты рассказали о том, что охранник компании застрелил своего коллегу около банка. Известно, что инцидент произошел во время тренировки, в рамках которого представители организации, занимающейся перевозкой денежных средств и ценных грузов, учились отражать атаку преступников.

В Telegram-канале LifeShot заявили, что по легенде на группу безоружных перевозчиком напала банда. Атака якобы совершалась в тот момент, когда сотрудники компании занимались выгрузкой посылок из машины. Роль преступника досталась погибшему 23-летнему Олегу Коробкову. Он попытался выхватить инкассаторскую сумку, а охранник должен был защитить себя и коллег. Внезапно мужчина нажал на курок. Оказалось, что оружие было заряжено боевым патроном. В СМИ отметили, что пуля прошла чуть ниже груди. Пострадавший не дождался приезда бригады скорой помощи. Он скончался на руках полицейских.

По предварительной информации, идея с тренировкой пришла в голову стажёру-директору ЧОПа, который занимает пост несколько дней.

Полицейским в Красноярске пришлось стрелять по колесам уходящей машины.

Фото: Telegram/Mash

Видео: Telegram / LIFE SHOT