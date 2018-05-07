Опубликовано видео танка "Терминатор", который впервые покажут на Параде Победы

Минобороны РФ опубликовало видео с новым БМПТ "Терминатор".

Сегодня, 7 мая, Минобороны РФ опубликовало видео с новым БМПТ "Терминатор", которые впервые будет задействован в Параде Победы 9 мая на Красной Площади.

Министерство Обороны России демонстрирует возможности новейших систем вооружения, которые будут впервые задействованы в Параде Победы 9 мая. Одним из новых видов вооружения является БМПТ "Терминатор". Он предназначен для ведения маневренных боевых действий в составе танковых и мотострелковых подразделений в качестве многоцелевого боевого средства в условиях применения ядерного оружия и других видов оружия массового поражения.

В состав вооружения входят две спаренные 30-мм автоматические пушки 2А42, два курсовых автоматических гранатомета АГ-17Д, 4 противотанковые управляемые ракеты "Атака" и 7,62-мм пулемет ПКТМ.

Видео: Минобороны РФ