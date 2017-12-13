Видео: мажоры устроили дрифт на Невском проспекте

В сети появилось видео, как в центре Петербурга пять автомобилей устроили дрифт.

В сеть проникло видео, где пять машин устраивают дрифт на Невском проспекте в Петербурге.



Запись была опубликована 13 декабря. Видео сопроводили комментарием "А ты думал, кто тебя будит по ночам?"



Напоминаем, что из-за обнародования подобных записей в сети водителей-лихачей часто наказывают.





Видео: Instagram/richrussiankids

