В сеть проникло видео, где пять машин устраивают дрифт на Невском проспекте в Петербурге.
Запись была опубликована 13 декабря. Видео сопроводили комментарием "А ты думал, кто тебя будит по ночам?"
Напоминаем, что из-за обнародования подобных записей в сети водителей-лихачей часто наказывают.
Видео: Instagram/richrussiankids
Сегодня, 18:22
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Видео: мажоры устроили дрифт на Невском проспекте
В сети появилось видео, как в центре Петербурга пять автомобилей устроили дрифт.
В сеть проникло видео, где пять машин устраивают дрифт на Невском проспекте в Петербурге.