Видео: маленький ребенок ехал за рулем элитной иномарки

Пользователей сети возмутило видео, снятое на автомобильный регистратор. На кадрах малыш рассекает по центральной улице Волгограда на "БМВ".
Машина полностью затонирована и кто сидит рядом с гонщиком не видно. Скорее всего, родитель малыша решил подшутить таким образом над автомобилистами, но шутка оказалась неудачной.
Пользователи сети ролик не оценили, а напротив, поругали владельца автомобиля.
Видео: YouTube/Новости Волгоград
Оригинал на ютубе по названию Волгоград! Ребёнок на водительском сидении бэхи!
Какое-то обрезанное видео. Вот оригинал: