Видео: маленький ребенок ехал за рулем элитной иномарки

В сети появилось видео, как маленький ребенок едет за рулем "БМВ" по центральной улице в Волгограде.

Пользователей сети возмутило видео, снятое на автомобильный регистратор. На кадрах малыш рассекает по центральной улице Волгограда на "БМВ".



Машина полностью затонирована и кто сидит рядом с гонщиком не видно. Скорее всего, родитель малыша решил подшутить таким образом над автомобилистами, но шутка оказалась неудачной.



Пользователи сети ролик не оценили, а напротив, поругали владельца автомобиля.





Видео: YouTube/Новости Волгоград