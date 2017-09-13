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TretyakovaS
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Видео: маленький ребенок ехал за рулем элитной иномарки

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В сети появилось видео, как маленький ребенок едет за рулем "БМВ" по центральной улице в Волгограде.

Пользователей сети возмутило видео, снятое на автомобильный регистратор. На кадрах малыш рассекает по центральной улице Волгограда на "БМВ".

Машина полностью затонирована и кто сидит рядом с гонщиком не видно. Скорее всего, родитель малыша решил подшутить таким образом над автомобилистами, но шутка оказалась неудачной.

Пользователи сети ролик не оценили, а напротив, поругали владельца автомобиля.

Видео: YouTube/Новости Волгоград

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Категории: Новости России

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    Сегодня 21:50

    Оригинал на ютубе по названию Волгоград! Ребёнок на водительском сидении бэхи!

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    Сегодня 21:49

    Какое-то обрезанное видео. Вот оригинал:

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