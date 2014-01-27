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Полицейские задержали 13-летнего водителя, который вез пьяного отца домой

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Мужчине грозит штраф в размере 30 тысяч рублей.

В Иркутской области 13-летний российский школьник вез домой пьяного отца. Об этом на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" сообщило региональное управление МВД.

По данным ведомства, ночью 27 августа в городе Тулун инспекторы ДПС остановили для проверки документов автомобиль марки "Тойота", за рулем которого оказался 13-летний подросток. По словам мальчика, он вез домой своего нетрезвого отца, о чем тот сам попросил. В это время родитель находился на пассажирском сидении автомобиля. 

Отмечается, что за передачу управления транспортным средством отцу мальчика грозит штраф в размере 30 тысяч рублей. Кроме того, ведомство направило материалы в комиссию по делам несовершеннолетних.

Ранее в Тюмени произошло массовое ДТП с участием пяти автомобилей. В нем пострадали шесть человек. У троих были выявлены тяжелые травмы.

Видео: ВК/Полиция Иркутской области. МВД

Теги: иркутская область, ребенок ехал за рулем, тулун
Категории: Новости России, Лента новостей,

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