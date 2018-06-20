Видео: любители зимней рыбалки продолжают выходить на лед несмотря на тройной запрет

Даже несмотря на начавшийся второй месяц весны, рыбаки продолжают выбираться на лед, чтобы провести время с удочкой возле лунки. Некоторые даже выезжают на автомобилях.

Ежедневно, как на работу, любители зимней рыбалки продолжают выбираться на лед. Даже несмотря на вышедший тройной запрет. Так, 18 марта был запрещен выход на лед внутренних водоемов, а 23 марта под запретом оказался лед Финского залива и Ладожского озера. С 1 апреля в действие вступил запрет на рыбалку из-за начала нерестового периода.

Впрочем, вышеперечисленные ограничения не останавливают любителей рыболовных авантюр. Некоторые даже не боятся несмотря на начавшийся второй месяц весны добираться до лунок на автомобиле. Ежегодно, подобные энтузиасты попадают в сводки МЧС и полиции.

Администрация Выборгского района в очередной раз напоминает рыбакам о необходимости соблюдать установленные запреты, а также беречь свое здоровье, имущество и нервы близких людей.

Видео: Piter.TV