Видео: крещенские купания в Петербурге

Петербуржцы отметили праздник Крещения Господня и совершили обряд омовения.

В Петербурге прошли традиционные крещенские купания. Всего в городе оборудовали 21 купель. Коррсепондент Piter.TV побывал на берегу Невы у Храма Матроны Босоножки в Невском районе и расспросил петербуржцев об их ощущениях сразу после окунания:

Сегодня погода плюсовая, в этом году тепло. Все здорово! Будьте здоровы! Закаляйтесь! Всех с праздником!

Если было бы прохладнее, то было бы намного интереснее. Это ощущение колкости и внутреннего состояния организма, их не передать.

Сразу становится легко, светло и беззаботно!

Многие из участников купаний признались, что совершают крещенский обряд ежегодно. Жители и гости города окунались в прорубь под наблюдением сотрудников МЧС и врачей.

Видео, фото: Piter.TV