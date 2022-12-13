Видео: крещенские купания в Петербурге

В Петербурге прошли традиционные крещенские купания. Всего в городе оборудовали 21 купель. Коррсепондент Piter.TV побывал на берегу Невы у Храма Матроны Босоножки в Невском районе и расспросил петербуржцев об их ощущениях сразу после окунания:
Сегодня погода плюсовая, в этом году тепло. Все здорово! Будьте здоровы! Закаляйтесь! Всех с праздником!
Если было бы прохладнее, то было бы намного интереснее. Это ощущение колкости и внутреннего состояния организма, их не передать.
Сразу становится легко, светло и беззаботно!
Многие из участников купаний признались, что совершают крещенский обряд ежегодно. Жители и гости города окунались в прорубь под наблюдением сотрудников МЧС и врачей.
Видео, фото: Piter.TV
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