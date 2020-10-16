Видео: как в Выборге прошел рейд по торговым точкам

В 5-ти магазинах из 9-ти были выявлены нарушения.

14 октября представители районной администрации, сотрудники областного правительства и сотрудники районного отдела Роспотребнадзора провели рейд по торговым точкам на соблюдение эпидемиологических правил.

Участники рейда проверили 9 магазинов в районе Папулы, в 5-ти из которых были выявлены нарушения требований постановления губернатора Ленобласти.

По словам председателя комитета поддержки предпринимательства и потребительского рынка Нины Сивицкой, целью визитов сотрудников администрации и Роспотребнадзора является не только проверка соблюдения эпидемиологический правил, но и информирование предпринимателей о том, как нужно действовать в текущей ситуации.

Это, скорее, информационные рейды. Мы всегда обращаем внимание на те меры, которые принимаются на этих объектах, делаем замечания, консультируем. Рассказываем, какие средства дезинфекции необходимо использовать, как должна быть размещена информация и так далее. Хочу призвать всех, что нужно соблюдать предписанные меры, так как от этого зависит здоровье не только самих нарушителей, но и их семей, их близких и в целом деятельность субъектов малого предпринимательства.

Представители Роспотребнадзора выдали приглашения на составления протоколов по обнаруженным фактам нарушений, руководители предприятий будут привлечены к административной ответственности.

Участники рейда отметили, что по сравнению с весной, жители стали хуже соблюдать масочный режим.

